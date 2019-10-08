  • «Все сценарии проигрышные». Политолог — о вариантах развития ситуации в Донбассе

    08 октября 2019, 11:08

    Артур Блянихов

    Политолог Андрей Суздальцев обсудил с радио Sputnik три варианты развития ситуации в Донбассе, которые перечислил глава внешнеполитического ведомства Незалежной Вадим Пристайко.

    Глава МИД Украины: Донбасс ждет один из трех сценариев

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    По словам украинского министра, первый вариант — попытка реализации Минских соглашений. Второй — «бесконечно долгое» затягивание конфликта, а третий — «никогда больше не возвращаться к этой части» страны.

    Политолог выразил уверенность, что Киев не будет выполнять Минские соглашения. Это касается и так называемой «формулы Штайнмайера».

    По мнению Суздальцева, второй сценарий также не устраивает Украину, поскольку в этом формате она является воюющим государством, и никто в нее инвестировать не будет.

    Третий же вариант почти реализован — блокада не снята, но есть политика малых шагов, провозглашенная действующей администрацией — выплата пенсий и трансляция телеканалов.

    «Но понятно, что ненависть к Киеву там зашкаливает, симпатии вернуть не получается. Поэтому все три варианта для Украины проигрышные», — подытожил специалист.