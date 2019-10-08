Глава МИД Украины: Донбасс ждет один из трех сценариев Подробнее

По словам украинского министра, первый вариант — попытка реализации Минских соглашений. Второй — «бесконечно долгое» затягивание конфликта, а третий — «никогда больше не возвращаться к этой части» страны.

Политолог выразил уверенность, что Киев не будет выполнять Минские соглашения. Это касается и так называемой «формулы Штайнмайера».

По мнению Суздальцева, второй сценарий также не устраивает Украину, поскольку в этом формате она является воюющим государством, и никто в нее инвестировать не будет.

Третий же вариант почти реализован — блокада не снята, но есть политика малых шагов, провозглашенная действующей администрацией — выплата пенсий и трансляция телеканалов.

«Но понятно, что ненависть к Киеву там зашкаливает, симпатии вернуть не получается. Поэтому все три варианта для Украины проигрышные», — подытожил специалист.