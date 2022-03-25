«Все спланировано». Фейк о смерти Жириновского вбросили перед встречей фракции с Мишустиным

Публикации фейковых сообщений о якобы смерти Владимира Жириновского назвали спланированной акцией. Об этом «360» сообщил помощник вице-спикера Госдумы, члена фракции ЛДПР Бориса Чернышова.

«Владимир Вольфович жив! Все остальное фейк и ложь!» — сообщили в аппарате депутата.

Появление фейков помощник Чернышова назвал спланированным. Прямо сейчас проходит встреча фракции ЛДПР с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Все спланировано. Эта новость вышла прямо перед встречей с председателем правительства нашей фракции», — отметил представитель Чернышова.

В пятницу СМИ распространили фейк о смерти Жириновского со ссылкой на Telegram-канал сенатора Александра Пронюшкина, написавшего, что политик якобы скончался в московской клинике. Вскоре смерть Жириновского опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, написавший, что лидер ЛДПР остается в тяжелом состоянии, но он жив и врачи борются за него. Пронюшкин позже удалил свое сообщение и извинился за фейк.

В пресс-службе ЛДПР заявили, что подадут заявление в Генпрокуратуру и готовят иски против всех, кто распространил фейки.