Песков заявил, что ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту провели эффективно | 360°

Власть 10 октября 2022, 14:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Песков заявил, что ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту провели эффективно Представитель Кремля Песков заявил об эффективной ликвидации результатов теракта в Крыму РИА Новости

Читать 360tv в

Все службы, которые были заняты ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту, сработали хорошо — эффективно и оперативно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должно», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Реклама

Грузовик подорвали на Крымском мосту в субботу утром. В результате случившегося загорелись цистерны, которые стояли на железнодорожных путях грузового поезда. Жертвами произошедшего стали три человека. Также обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону Крыма.

Реклама

Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом, направленным против важной гражданской инфраструктуры России. По его словам, за все этим стоят спецслужбы Украины.

0 0 0 0 0 0