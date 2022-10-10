Песков заявил, что ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту провели эффективно | 360°

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Песков заявил, что ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту провели эффективно

Представитель Кремля Песков заявил об эффективной ликвидации результатов теракта в Крыму

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Все службы, которые были заняты ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту, сработали хорошо — эффективно и оперативно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должно», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

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Грузовик подорвали на Крымском мосту в субботу утром. В результате случившегося загорелись цистерны, которые стояли на железнодорожных путях грузового поезда. Жертвами произошедшего стали три человека. Также обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону Крыма.

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Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом, направленным против важной гражданской инфраструктуры России. По его словам, за все этим стоят спецслужбы Украины.

Дмитрий Песков

Взрыв на Крымском мосту

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