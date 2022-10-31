Власть 31 октября 2022, 17:28 Все российские сенаторы получили повестку в украинский суд — Матвиенко Спикер Совфеда Матвиенко: все российские сенаторы получили повестку в суд Украины Сенаторы РФ

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Всем российским сенаторам выслали повестки в украинский суд, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она добавила, что саму ее объявили в розыск.

«Мы все получили повестки во Львовский суд. Все сенаторы уже получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили», — отметила Матвиенко во время «Открытого диалога» с министром транспорта России Виталием Савельевым (ее процитировал ТАСС).

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Ранее СБУ объявила в розыск Сергея Суровикина, командующего группировкой ВС России в зоне спецоперации. Его заподозрили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», написали «Известия». Кроме того, в розыск на Украине объявляли заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева, секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу и официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, председателя Госдумы Вячеслава Володина и многих других. Большинству представителей Совета безопасности на Украине вменили как раз посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

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