Власть 27 января 2024, 20:53 «Все равны». Путин на встрече со студентами рассказал историю о танкистах «Алеши» Путин поручил найти российского бойца, спасшего командира танка «Алеша» РИА «Новости»

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Во время встречи со студентами-участниками СВО в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин вспомнил беседу с членами экипажа танка «Алеша». Глава государства рассказал поучительную историю и напомнил о своем обещании. Фрагмент встречи опубликовало РИА «Новости».

Причиной поучительной истории послужил вопрос одного из участников встречи по поводу гуманитарной помощи, которая распределяется между подразделениями. Спикер отметил, что не хватает персонифицированной помощи. На что президент пообещал решить вопрос и передал историю с командиром танка «Алеша».

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Командир экипажа Расим Баксиков рассказал главе государства, как ему спас жизнь совершенно незнакомый боец в те времена, когда он еще не служил в танковых войсках. Баксиков оказался в окопе во время артобстрела, и рядом сидящий товарищ во время «прилета» накрыл его собой. Командир экипажа отметил, что это просто боевой товарищ, имени которого он даже не знает. Путин заявил, что поручил найти этого бойца.

«Для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны.<…> Тем не менее душевный порыв земляков тоже понятен, подумаем, как персонифицировать», — отметил президент.

Встреча Путина с экипажем знаменитого танка прошла 24 августа в Кремле. Днем ранее президент лично вручил российским военным звезды Героев России.