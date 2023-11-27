27 ноября 2023, 15:04
Все произошедшие в Крыму теракты раскрыли
Глава Крыма Аксенов: все теракты в регионе раскрыли, террористов задержали
Все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыли, а преступников задержали. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Террористам не место на крымской земле, всех виновных ждет заслуженное наказание», — заявил он.
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Аксенов добавил, что на полуострове спецслужбы ведут активную и эффективную работу. Регион защищен от террористических угроз, писал RT.
Также глава Крыма напомнил жителям, что на территории республики запрещено запускать салюты и использовать другую пиротехнику. Он также подчеркнул, что массовые мероприятия в Крыму неуместны, поэтому новогодние праздники для детей пройдут в ограниченном формате.
Ранее Аксенов сообщил, что в Крыму идут работы по устранению повреждений после непогоды. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал шторм, разыгравшийся на полуострове, самым мощным за всю историю метеонаблюдений.
Терроризм
Крым
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