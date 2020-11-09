Специалист напомнил, что это не первая попытка Анкары обозначить за собой позицию переговорщика по нагорнокарабахскому конфликту.

«Все предыдущие попытки оказались не столь успешными, поскольку есть утвержденная и ООН, и ОБСЕ Минская группа, которая работает», — отметил Притчин.

Он заметил, что Турция предлагает варианты урегулирования, когда для Азербайджана есть позитивная динамика развития ситуации. По словам эксперта, сейчас очень сложно говорить, насколько реалистична инициатива Эрдогана.

«Для того, чтобы эта платформа действительно заработала, необходимо, чтобы все участники конфликта с этой формулой согласились», — заключил Притчин.