Все парки Омска предложили передать депимуществу

Все парки Омска необходимо передать департаменту имущественных отношений. С такой инициативой выступил депутат Виталий Путинцев, сообщило Infox.ru.

«Это не парк 300-летия Омска, это позор Омска. Я считаю, что надо поменять подведомственность, отдать все парки депимуществу, которое знает, как ими руководить. Пусть разрабатывают концепцию, тогда и инвестора найдем на все 43 гектара!» — заявил он.

Территория парка используется не полностью. Четырех человек, которые убирают зеленую зону, мало, поэтому каждый день приходится прибегать к услугам сотрудников «Спортивного города».

К 300-летию Омска в парке высадили 300 кедров. Однако на территории нет воды, поэтому выжило приблизительно 20% деревьев. Кроме того, в парке нет канализации. А освещение частично провел арендатор — зоопарк «Вилла».

«Парк совсем не ухоженный, привлекательность, которую пытаются создать, очень мала», — заявил депутат Алексей Ложкин.

Он предложил поменять концепцию парка: нужно развивать не только спорт, но и организовать зону отдыха и развлечения.

Парки Омска принадлежат разным структурам. Самые известные — Советский и имени 30-летия ВЛКСМ, а также мелкие сады «Сибирь» и имени Кирова входят в структуру муниципального предприятия и подведомственны департаменту имущества. Парк имени 300-летия Омска принадлежит депспорту, «Зеленый остров» находится под контролем Центра компетенций по вопросам городской среды.