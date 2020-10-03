Губернатор Камчатки объедет все загрязненные бухты после массовой гибели животных

Глава региона 4 октября лично объедет Халактырский пляж, Малую Лагерную и Авачинскую бухты. Солодов пригласил присоединиться к нему всех желающих.

«Мы загрязняем нашу природу. Продолжается сброс сточных вод в акваторию. К сожалению, есть факты загрязнения со стороны кораблей, которые мы регулярно выявляем. И ситуация с Халактырским пляжем еще раз обострила эту проблему. Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса», — сказал губернатор в видеообращении.

Солодов добавил, что начнет осмотр всех основных проблемных точек, где погибли морские обитатели, рано утром. Он анонсировал встречу со всеми небезразличными — местными жителями, журналистами, блогерами и серферами — на Халактырском пляже в полдень.

Местные серферы обнаружили сотни погибших морских обитателей на нескольких пляжах Камчатки. Власти заявили о загрязнении воды нефтепродуктами и фенолами. Точную причину отравления прибрежной зоны сейчас выясняет природоохранная прокуратура.