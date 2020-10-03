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    03 октября 2020, 14:24

    Губернатор Камчатки объедет все загрязненные бухты после массовой гибели животных

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Все бухты с сигналами о загрязнении проверят на Камчатке после массовой гибели морских животных. Об этом в Instagrаm заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
    Губернатор Камчатки объедет все загрязненные бухты после массовой гибели животных

    Глава региона 4 октября лично объедет Халактырский пляж, Малую Лагерную и Авачинскую бухты. Солодов пригласил присоединиться к нему всех желающих.

    «Мы загрязняем нашу природу. Продолжается сброс сточных вод в акваторию. К сожалению, есть факты загрязнения со стороны кораблей, которые мы регулярно выявляем. И ситуация с Халактырским пляжем еще раз обострила эту проблему. Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса», — сказал губернатор в видеообращении.

    Солодов добавил, что начнет осмотр всех основных проблемных точек, где погибли морские обитатели, рано утром. Он анонсировал встречу со всеми небезразличными — местными жителями, журналистами, блогерами и серферами — на Халактырском пляже в полдень.

    Местные серферы обнаружили сотни погибших морских обитателей на нескольких пляжах Камчатки. Власти заявили о загрязнении воды нефтепродуктами и фенолами. Точную причину отравления прибрежной зоны сейчас выясняет природоохранная прокуратура.

    Новости SMI.FM