Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая

Ограничительные меры продлили в Москве до 11 мая. До этой даты продолжится и режим самоизоляции.

«Запретить до 11 мая 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», — сказано в новом указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Также ограничения продолжат действовать и в отношении работы торговых центров, кафе и других заведений. Жители города должны и дальше соблюдать режим самоизоляции и оформлять электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте.

Самоизоляцию объявили в столице в конце марта в связи с распространением коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, чтобы остановить прирост новых заражений. Сегодня Владимир Путин объявил, что нерабочими будут дни вплоть до 11 мая.

Граждан настоятельно просят не покидать свои дома лишний раз. Разрешается выходить на улицу для похода в магазин или аптеку. Еще можно погулять с питомцем или вынести мусор. Для поездок введены QR-коды, которые оформляются бесплатно на портале mos.ru.

За прошедшие сутки заболевших COVID-19 стало больше в России на 6411 человек. Общее число зараженных достигло 93 558 случаев. Вылечились уже 8456 пациентов, погибли — 867.