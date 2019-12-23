    23 декабря 2019, 19:08

    «Все на улиток»: Путин пошутил о решении демографического вопроса

    Анатолий Минкин

    Занимающиеся разведением улиток фермеры пополнят список сельхозтоваропроизводителей. С такой инициативой к президенту России Владимиру Путину обратился фермер из Московской области Сергей Балаев. Глава государства эту инициативу поддержал.

    «Я согласен. Это же пищевой продукт. Почему бы нет, рыба туда входит, устрицы», — привел цитату президента России ТАСС.

    Однако после слов фермера о том, что улитки являются еще и афродизиаком, Владимир Путин не удержался и пошутил, что это поможет решить вопрос с падением рождаемости. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

    «Слышали, мужики? Все на улиток. Решим заодно и демографическую проблему» — обратился к участникам встречи по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России президент.

    Обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, Путин в шутку отметил, что ему тоже не помешает начать питаться улитками. «Дима, обязательно, тебе тоже пригодится», — подчеркнул президент.

    В конце беседы с фермером Балаевым Путин пообещал приехать на его ферму в ответ на приглашение.