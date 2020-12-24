«Все гуляют по планете»: Жириновский назвал виновных в пандемии

К пандемии коронавируса привели отсутствие жестких ограничений и продолжающееся авиасообщение между странами. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Сейчас же ковидом [в мире] заражены 78 миллионов, к весне будет 100. 100 миллионов проболели ковидом на планете Земля. Кто виноват? Власти!» — процитировало депутата РИА «Новости».

По словам Жириновского, сейчас все «гуляют по планете» из-за отсутствия жестких ограничительных мер. Более того, на новогодние праздники туристы отправятся отдыхать в другие страны. Например, россияне полетят в Турцию, откуда привезут с собой заразу.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру выявлено 78,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались после заболевания более 1,7 миллиона человек. В России за время пандемии медики зафиксировали 2 963 688 случаев инфицирования. Вылечить от ковида и выписать из больниц удалось уже 2 370 857 человек. К летальному исходу привело 53 096 случаев заболевания.