Первый президент РФ Борис Ельцин 20 лет назад объявил в новогоднем обращении о своей отставке. Известные российские политики рассказали, в каком настроении в 1999 году встретили знаменитую фразу «Я устал, я ухожу».

Все, с кем побеседовал сайт Ura.Ru, отнеслись к смене руководителя страны как к повороту в судьбе всех жителей России.

По словам полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова, заявление Ельцина он услышал, находясь в Москвеэ Тогда ему было 34 года. Обращение Цуканов потом много раз пересматривал: оно вызывало противоречивые чувства, но не огорчение или досаду.

«А теперь, спустя время, <…> я совершенно по-другому оцениваю его слова: они были сказаны от всего сердца, по-человечески», — подчеркнул политик.

Нынешний губернатор Челябинской области Алексей Текслер узнал об отставке Ельцина в свои 26, когда работал на Норильском горно-металлургическом комбинате. Он понял, что времена и ситуация в стране «будут меняться».

Заявление назвал «неожиданностью для всех» президент Татарстана Рустам Минниханов. На тот момент 43-летний политик занимал должность премьер-министра республики.

«Было ощущение, что все грехи и недостатки Ельцина после выступления смылись, исчезли. Таким образом уйти может только сильный человек», — заметил Минниханов.

Глава Омской области Александр Бурков заявил, что Ельцин был оригинален в своем решении, и назвал поступок президента смелым.

В шоке от заявления главы государства, по словам члена Совета Федерации от Пермского края Андрея Климова, находились минимум три четверти россиян.

«Они понимали, что он не очень здоров <…> и рано или поздно должен оставить свой пост. Но многие думали, что это произойдет в конституционные сроки либо немного по-другому», — сказал Климов.

В эфире центрального телевидения Борис Ельцин выступил в полдень 31 декабря 1999 года. Он заявил, что в новое тысячелетие Россия «должна войти с новыми политиками, умными, сильными, энергичными людьми». В этот же день президент передал власть премьер-министру Владимиру Путину. Нынешнему главе государства на тот момент было 47 лет.

Назначение Путина преемником действующего президента тогда удивило губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.