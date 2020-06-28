«Все были против» Путин объяснил, зачем посетил «красную зону» в Коммунарке

«Чего я туда пошел? Первое, что я хотел — посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое — прийти самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал. Везде. Где бы чего ни происходило», — заявил Путин.

Разумеется, пытались [отговорить]. Не то, что пытались, все были против! Владимир Путин.

Он не считает свое решение слишком высоким риском. Риск не оправдан, когда в нем нет необходимости, подчеркнул Путин. Во время тяжелых событий на Кавказе он часто бывал в зоне боевых действий, напомнил глава государства.

Перед походом в красную зону Путин проконсультировался со специалистами, узнал максимально безопасный способ посещения этого места. Кроме того, российский лидер надел необходимую экипировку.

«Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы заболеть, это правда, да. Ну, такое бывает, такой риск. Это возможно. Но тогда и Мишустин еще не болел, поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне, она у меня была. Но я считал, что это оправданно», — добавил Путин.

Президент также рассказал, как часто сдает тесты на коронавирус. Оказалось, что регулярно, раз в три-четыре дня. Все результаты у него отрицательные. «Слава богу, пока да», — отметил Путин.

Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Президент надел специальный костюм желтого цвета, маску с респиратором и прошелся по палатам. Тогда он заявил, что медучреждение — «космос».

Ранее Путин заявил, что Россия переживет пандемию коронавируса с минимальными потерями, писал Daily Storm. Инфляция в дальнейшем составит 4%. Страна серьезно изменилась с 1990-х годов.