«Вроде такой нежадный мужик-то». Путин поручил главе «Сургутнефтегаза» поддержать многодетные семьи

Президент России Владимир Путин поручил гендиректору ПАО «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову поддержать сотрудников его компании, которые имеют троих и более детей. Путин отметил, что компания имеет для этого все ресурсы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Об этом стало известно во время встречи президента с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Президент поговорил с семьей Ситиных, проживающих в Омской области. В ходе беседы глава государства узнал, что Ситины воспитывают 12 детей. Президент поинтересовался, где работает отец семейства Сергей Ситин, а также спросил про условия его работы. Оказалось, что Сергей является сотрудником компании «Сургутнефтегаз». Путин уточнил размер зарплаты сотрудника и поинтересовался, оказывает ли компания поддержку многодетной семье.

Ситин рассказал, что его оклад составляет около 100 тысяч рублей в месяц. Также он отметил, что первоклассникам выдаются подарки, и что компания предоставила главе семейства бесплатную путевку в санаторий.

«Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в „Сургунефтегазе“, компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные … Он слышит нас наверняка и поможет», — отметил президент.