Врио мэра Грозного стал экс-руководитель администрации главы и правительства Чечни

Бывший руководитель администрации главы и правительства Чечни Хас-Магомед Кадыров стал временно исполняющим обязанности мэра Грозного. Решение о его назначении приняли в городском Совете депутатов.

Ранее возглавлявшего Грозный Ису Хаджимуродова утвердили заместителем руководителя администрации главы и правительства республики, уточнил ТАСС.

«На пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров», — подчеркнул председатель Совета депутатов города Заур Хизриев.

За свою карьеру Хас-Магомед Кадыров был помощником главы республики, руководил грозненским управлением МВД России, занимал должность мэра города Аргун. В 2020 году его назначили руководителем администрации главы и правительства Чечни.

На место Хас-Магомеда Кадырова назначили бывшего министра экономического, территориального развития и торговли региона Галаса Таймасханова. На пост руководителя Минэкономразвития республики глава Чечни предложил Бекхана Сатуева, бывшего в должности заместителя министра.