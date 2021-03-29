ВРИО губернатора Пензенской области сделал кадровые перестановки

В понедельник, 29 марта, исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко провел совещание правительства. Он сообщил об изменениях в кадровых перестановках, написало РИА ФАН.

Уточняется, что в новом составе правительства Пензенской области большинство чиновников остались на своих местах. Так, свою должность сохранил председатель правительства Николай Симонов. Ларису Рябихину назначили его заместителем. Она займется вопросами спорта в регионе. Вячеслав Космачев, Виктор Кувайцев и Олег Ягов остались в должности заместителей председателя.

Кроме этого, Павел Маслов, которого недавно назначили заместителем председателя, вернулся на пост начальника управления внутренней политики. Главой пресс-службы правительства станет Андрей Попков.