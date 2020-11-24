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    24 ноября 2020, 10:04

    Врио главы Дагестана отправил правительство республики в отставку

    Андрей Иванов, Юлия Булыгина

    Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил правительство в отставку. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Врио главы Дагестана отправил правительство республики в отставку

    «Правительство Республики Дагестан отправлено в отставку в соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан», — говорится в сообщении администрации руководителя региона в Instagram.

    Временно исполняющим обязанности председателя регионального правительства назначен Абдулпатах Амирханов. До формирования нового состава все дагестанские министры будут исполнять свои обязанности временно.

    Распущенный Кабмин региона сформировали в 2018 году под председательством Артема Здунова. 18 ноября президент России Владимир Путин назначил его врио главы Мордовии.