Врио главы Дагестана отправил правительство республики в отставку

«Правительство Республики Дагестан отправлено в отставку в соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан», — говорится в сообщении администрации руководителя региона в Instagram.

Временно исполняющим обязанности председателя регионального правительства назначен Абдулпатах Амирханов. До формирования нового состава все дагестанские министры будут исполнять свои обязанности временно.

Распущенный Кабмин региона сформировали в 2018 году под председательством Артема Здунова. 18 ноября президент России Владимир Путин назначил его врио главы Мордовии.