Правительство Чувашии распустили через два дня после отставки хамоватого губернатора

«Я подписал сегодня указ об отставке правительства <…> Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», — объявил Николаев на первом заседании с кабинетом министров.

Николаев рассказал, что члены кабинета министров будут выполнять обязанности «до новых решений». Врио главы республики собирается обсудить с ними реализацию национальных проектов.

Отставка правительства последовала вслед за уходом скандального главы Чувашии Михаила Игнатьева. Его исключили из партии «Единая Россия» за неуважительное отношение к спасателям и журналистам.

В соцсетях появилось видео, на котором Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин. Это произошло во время торжественного вручения техники на площади Республики в Чебоксарах. За несколько дней до этого он призвал «мочить» журналистов, критикующих власть. Представители Игнатьева называли скандалы частью информационной кампании против главы республики.

29 января президент России Владимир Путин отправил его в отставку с поста главы Чувашии.