Власть 17 ноября 2023, 13:11 Время СВО потребовало жестких мер. Песков из-за фейков об армии призвал ввести цензуру Пресс-секретарь Песков: в военное время нужны цензура и жесткие меры за клевету РИА «Новости»

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В период проведения специальной операции следует ввести цензуру и более жесткие правила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», что клевета на армию потребовала жестких мер.

«Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти. <…> Конечно, в военное время должна быть определенная цензура», — сказал он.

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Дмитрий Песков посчитал необходимым ввести определенные правила — неприемлемые в мирное время, но обязательные при боевых действиях. Он заявил, что не сможет провести грань между критикой и дискредитацией действия российской армии — она слишком тонкая. Пресс-секретарь посоветовал 10 раз подумать всем, кто решит рассуждать о вооруженных силах.

Суд в Санкт-Петербурге приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о действиях армии.