Временный запрет на вывоз медицинских масок отменили в России

Российское правительство сняло временный запрет на экспорт индивидуальной защиты и масок. Об этом сказано в постановлении Кабмина.

«Признать утратившими силу постановление правительства РФ от 2 марта „О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ“, постановление правительства РФ от 2 апреля „О внесении изменений в постановление правительства РФ от 2 марта“», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете экспорта медицинских масок и других средств защиты. Предполагалось, что вывозить эти средства защиты из страны не будут до 1 июня 2020 года. Запрет ввели, чтобы не допустить в России дефицита этих средств защиты и расходных материалов во время распространения коронавируса.

По данным на 2 мая, в России насчитывается 124 054 случая заражения коронавирусом. Врачам удалось вылечить уже 15 013 пациентов. Все выздоровевшие уже находятся дома после выписки. Всего зафиксировано 1222 летальных исхода.