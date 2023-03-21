Власть 21 марта 2023, 14:33 Временного поверенного в делах Канады вызвали в МИД России МИД вызвал временного поверенного в делах Канады Эбеля после слов о смене власти в России РИА «Новости»

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МИД вызвал временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля из-за слов министра иностранных дел страны Мелани Джоли о смене власти в России. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что очередной акт русофобии будет иметь серьезные последствия для двусторонних отношений.

В МИД напомнили, что министр Джоли во время пресс-конференции 10 марта рассказала о намерении Канады добиваться «смены режима» в России экономическими, политическими и дипломатическими способами. Вызванному дипломату рассказали, что подобные заявления недопустимы и добавили, что РФ оставляет за собой право на контрмеры.

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«Имевший место очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений», — отметили в министерстве иностранных дел.

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Ранее канадские власти решили создать очередной альянс, чтобы противостоять России и Китаю. В него должны также войти США, Япония и Южная Корея. По мнению политолога Ивана Мезюхо, Канада лишь озвучила то, что так хотели слышать в Штатах, а сама инициатива вряд ли станет успешной.