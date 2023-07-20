Власть 20 июля 2023, 13:09 Временного поверенного Британии вызвали в МИД России РИА «Новости»: МИД России вызвал временного поверенного Великобритании РИА «Новости»

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Временного поверенного Великобритании в Москве вызвали в МИД России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дипломат приехал к зданию внешнеполитического ведомства на автомобиле.

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«Мы хотим, чтобы российские войска ушли с территории Украины. Мы хотим мира», — ответил он на вопрос о целях визита в МИД.

В прошлый раз британского представителя вызывали в министерство еще весной, на встречу приезжала посол Дебора Броннерт.

В начале недели британские власти расширили антироссийский санкционный список, сообщал RT. Под ограничения подпали зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, политтехнолог Тимофей Сергейцев, журналист Антон Красовский и другие.

В ответ российское посольство в Лондоне назвало эти санкции юридически ничтожными и неприемлемыми.