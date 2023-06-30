Власть 30 июня 2023, 12:43 «Вранье чистой воды». Лавров ответил на обвинения в адрес России о провокации на ЗАЭС Лавров назвал враньем обвинения в адрес России о подготовке провокаций на ЗАЭС РИА «Новости»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения в адрес России о якобы подготовке провокации на ЗАЭС. Слова министра опубликовал ТАСС.

«То, что они говорят, будто мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, — надо ли это комментировать? Это просто вранье чистой воды», — заявил дипломат.

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Лавров добавил, что руководство Украины «любой бред» выдает за актуальную задачу и требует от Запада поддержки. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии, по словам министра, «прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но не указывают это в докладах».

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал обстановку на ЗАЭС относительно спокойной. При этом он отметил, что опасение вызывает украинское контрнаступление.

В СМИ появились новости, что после атаки на Каховскую ГЭС президент Украины Владимир Зеленский готов устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС и обвинить в этом Россию. Украинские власти продолжают пугать своих граждан ядерным терактом, который устроят ВСУ для обвинения в нем России. Эксперты также считают, что Зеленский хочет ударить по станции для втягивания в конфликт НАТО.