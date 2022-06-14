Враги России в своих попытках уничтожить экономику страны будут идти до конца и продолжат вводить все новые санкции. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Все понимают, что в своем рвении уничтожить отечественную экономику наши враги будут идти до конца. Вводить против нас все новые и новые санкции, под надуманными предлогами исключать Россию из различных организаций», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ указал, что недавно семь арктических стран решили возобновить работу Арктического совета, но без России. Однако они не учли, что Россия контролирует самую протяженную арктическую зону, на которой проживает более половины коренного населения Арктики и осуществляется большая экономическая деятельность, отметил он.

«Можно сколько угодно устраивать „междусобойчики“ и пытаться что-то решить без России. Но если такие решения принимаются без учета интересов крупнейшей арктической державы, в них нет никакого смысла», — констатировал Медведев.