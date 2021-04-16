Врача Николая Ренца назначили новым мэром Тольятти
Главного врача больницы № 5 в Тольятти Николая Ренца избрали новым мэром административного центра Ставропольского района, написал «Интерфакс».
Градоначальника избрали депутаты городской думы. За Ренца отдали 28 голосов, сообщило ИА Nation News.
«Решение принято. Главой городского округа Тольятти избран Николай Ренц», — уточнил председатель думы Николай Остудин.
Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого. Глава Российского государства подписал соответствующий указ.