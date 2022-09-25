Минздрав призвал к декриминализации врачебной деятельности | 360°

Власть 25 сентября 2022, 00:09 Поделиться Telegram

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Viber Минздрав призвал к декриминализации врачебной деятельности Глава Минздрава РФ Мурашко: врачей нельзя подвергать судебному преследованию Pixabay.com

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В России необходима декриминализация врачебной деятельности, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Врачей нельзя подвергать судебному преследованию, заявил министр в эфире телеканала «Культура».

«Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. <…> У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием», — заявил Мурашко.

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Иногда врачи сталкиваются со сложными случаями, когда непросто поставить диагноз. Опасаясь судебного преследования медработники начнут назначать больше обследований и консилиумов, что приведет к потере времени, отметил глава Минздрава.

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Входящим в группу БРИКС странам необходимо создать собственную медицинскую ассоциацию для выработки общих стандартов качества помощи пациентам, повышения квалификации врачей и определения принципов единой медицинской этики, заявил Мурашко на заседании стран БРИКС. Коллеги поддержали российского министра.

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