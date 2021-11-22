Впервые за 60 лет в России изменят программу обучения водителей

Представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение безопасности» 1 декабря представят в Минпросвещения новую программу обучения водителей по категории В. Теоретический блок разбит на модули. Появился совершенно новый — видеотесты. Они позволяют отрабатывать действия в аварийной ситуации.

Как сообщила газета «Известия», часы теории при этом сократили. Последний раз обучающая программа обновлялась в 1960-х годах. Изданию стало известно, что помимо внутреннего экзамены вводятся промежуточные после каждой темы. За пересдачу придется доплачивать. Раньше учащимся приходилось платить только за дополнительные часы преподавания практической части.

Пока в российских автошколах используется общий блок теоретических занятий и практического обучения. Новая программа имеет унифицированную структуру. Авторы проекта адаптировали к российским реалиям опыт международных организаций.

«Стоит понимать, что обучение в автошколах — за деньги, и преподаватели не будут бесплатно проводить занятия. Поэтому в случае неудачи на экзамене ученики должны будут отдельно оплачивать добавочные часы, включающие в себя и пересдачу», — уточнил эксперт группы учебно-методического обеспечения департамента профессионального обучения ДОСААФ России Андрей Степанов.

Возможно, будут введены специальные тесты, которые научат «читать дорогу». Речь идет о коротких видеороликах длительностью 30 секунд. Учащийся будет просматривать их ежедневно с преподавателем, чтобы запомнить, как действовать в основных ситуациях на дороге.

Автоэксперт Петр Баканов ранее утверждал, что помочь сдать права с первого раза могут выработанная стрессоустойчивость и дополнительные уроки вождения.