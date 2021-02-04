«Впереди дальнейшие запреты, санкции против людей и команды Медведчука (лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — прим. ред.), впредь будут задействованы украинские силовики, ожидаются репрессии», — приводит слова Рара «Утро.ру».

Он допустил, что в будущем возможны очередные провокации Киева против Крымского моста и донбасских республик. По его мнению, украинский президент пойдет на все, чтобы услужить новым «хозяевам».