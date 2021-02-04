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    04 февраля 2021, 21:00

    «Впереди дальнейшие запреты». Политолог — о санкциях Зеленского против телеканалов

    Артур Блянихов

    Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал санкции лидера Украины Владимира Зеленского против трех оппозиционных телеканалов. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    «Впереди дальнейшие запреты, санкции против людей и команды Медведчука (лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — прим. ред.), впредь будут задействованы украинские силовики, ожидаются репрессии», — приводит слова Рара «Утро.ру».

    Он допустил, что в будущем возможны очередные провокации Киева против Крымского моста и донбасских республик. По его мнению, украинский президент пойдет на все, чтобы услужить новым «хозяевам».