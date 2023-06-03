Власть 03 июня 2023, 11:12 «Возврата к «светлому» европейскому прошлому не будет». Медведев обратился к уехавшим из России Зампред Совбеза Медведев: мечтать о возврате в европейскую семью могут только отщепенцы РИА «Новости»

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Возврата к «светлому» европейскому прошлому для уехавших из России не будет. Такое заявление сделал заместитель представителя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«И не только потому, что нас там не любят и не ждут. Доморощенные аналитики „из бывших“, которые расплодились, словно вши, и разбежались по сальному европейскому телу кто куда, не могут, да и не хотят понять одной простой истины. Россия сегодня — совсем другая страна», — написал политик, обращаясь к «отъехавшим».

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Медведев подчеркнул, что среди спрятавшихся на Западе нет никто вроде писателя Ивана Бунина, философа Николая Бердяева — только середнячки. Они не осознают, что паять и ценности, скрепленные кровью, останутся на века, их не смогут уничтожить никакие «новые лидеры». Тех, кто мечтает о возвращении «в дружную европейскую семью» — отщепенцы, заявил Медведев. Они напрочь забыли про гибель россиян — мирных граждан и смелых воинах.

Специальная военная операция превратилась в контртеррористическую борьбу, говорил заместитель представителя Совбеза. На действия киевского режима нужно отвечать максимально жестко, посчитал он.

Медведев также отмечал, что британцы фактически ведут необъявленную войну против России. По мнению зампреда Совбеза, это дает повод сделать должностных лиц Великобритании законной целью России. Слова Медведева озаботили страну.

О том, что Великобритания участвует в помощи Украине, писал журналист «Свободной прессе». Он указал на то, что британский снайпер Джулиан Торн, обучавший солдат ВСУ состоял в отделе MI-6, который координировал работу «добровольческого корпуса» в Киеве, в том числе атаки по Белгородской области.