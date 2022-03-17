Опреснительные установки не будут возводить в Крыму

Необходимость в строительстве опреснительных установок в Крыму отпала. Причиной этого послужило начало работы Северо-Крымского канала, а также строительство двух водохранилищ в 2023–2024 годах. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Такое решение уже согласовали с Правительством Российской Федерации. Данный пункт исключат из Госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя.

План по строительству водоопреснительных установок возник во время засухи 2020–2021 годов. Тогда властям пришлось ограничить подачу воды населению.