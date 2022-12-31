Власть 31 декабря 2022, 13:28 Возрастные рамки для приема на службу в ОВД решили не распространять на новые регионы Путин постановил не распространять возрастные рамки для приема в ОВД на новые регионы РИА «Новости»

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Норму о предельном возрасте поступления на службу в органы внутренних дел (ОВД) не будут распространять на новые регионы России. Указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Это правило будет действовать до 1 января 2026 года. Оно распространяется на так называемые новые регионы России. Это территории, которые вошли в состав страны 5 октября 2022 года по итогам референдумов. Среди них — ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области.

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Согласно указу, в этих регионах отменен предельный возраст приема на службу в ОВД. Также для потенциальных сотрудников отменили испытание психологического состояния (исключение — трудоустройство на руководящие должности) и обязательность личного поручительства.

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Однако соискателям все же придется пройти проверку врачей. Ее будут проводить заочно — по предоставленным документам военно-медицинской экспертизы.