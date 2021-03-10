Возрастные ограничения для работы чиновников окончательно сняли

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, согласно которому федеральные чиновники смогут работать без возрастного ограничения в 70 лет. Об этом сообщил «Интерфакс».

Законопроект на рассмотрение Госдумы внес президент Владимир Путин 22 января. Документ предусматривает поправки в закон о государственной гражданской службе. В пояснительно записке говорится, что сейчас на госслужбе можно оставаться до 65 лет. Руководители — до 70 лет.

«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — сказано в пояснительной записке.

Новый закон снимает ограничение в 70 лет для государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначает и освобождает от которых президент России.

На днях Государственная дума в первом чтении поддержала поправки о приоритете Конституции РФ над международными соглашениями в области трудового, земельного и жилищного права.