Возрастное ограничение для контрактников могут отменить в России

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий убрать возрастной предел для прохождения военной службы по контракту. Сейчас первый контракт могут заключить граждане России в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы от 18 до 30 лет. Если закон примут, контрактниками могут стать и люди постарше.

Поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» предложили председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, сообщили на сайте парламента.

«Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам», — пояснили авторы инициативы.

По их мнению, такой подход поможет привлечь на военную службу экспертов востребованных специальностей, родственных гражданским. Речь идет об инженерных подразделениях, подразделениях связи, медицинском обеспечении и так далее.