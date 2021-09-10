Возобновится стройка на объекте, где губернатора Приморья встретил пьяный сторож

С 10 сентября компания «Техпроматлант» активизирует стройку школы-сада в приморском поселке Волчанец. Когда на объект, возведение которого неоднократно затягивалось, приехал губернатор края Олег Кожемяко, его встретил мертвецки пьяный сторож. Больше на стройке никого не было.

О возобновлении строительства объекта РИА «Новости» сообщил директор организации Николай Воронов.

«С сегодняшнего дня мы заходим на стройку сами, усилим количество людей, заводим технику — кран, экскаватор — и начинаем наращивать объемы по выполнению обязательств», — заверил Воронов.

Он пожаловался на субподрядчика, который «очень сильно подвел». Воронов уточнил, что предыдущий строитель оставил «наследие» — несоответствие класса бетона и просаженные фундаменты. Недостатки придется исправлять, поэтому сроки сдачи сильно сдвинулись относительно первоначальных. Сейчас ожидается решение экспертизы по корректировке проекта. Ввести в эксплуатацию школу-сад планируют в декабре.

«Появились дополнительные помещения, актовый зал. Первоначально этого предусмотрено не было», — сказал он. В проект войдет семь корпусов — учебный, спортивный, столовая, детский сад, актовый зал и учебные классы. Школа рассчитана на 220 учеников и четыре дошкольные группы.

Воронов также сообщил, что нетрезвый сторож, встретивший губернатора, был уволен, а контракт с охранным агентством — расторгнут

Когда губернатор Приморья Олег Кожемяко приехал проверить строительство объекта, сроки сдачи которого сильно затянули, на площадке не было рабочих. Его встретил пьяный охранник, который не смог удержаться на ногах.