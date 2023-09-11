Власть 11 сентября 2023, 23:47 Возможный срок окончания СВО назвали в Госдуме Вице-спикер ГД Толстой предположил, что СВО продлится еще два-три года РИА «Новости»

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал возможный срок окончания специальной военной операции. В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» он предположил, что СВО может продлиться еще два-три года.

России, как заметил парламентарий, противостоит серьезный враг, которого нельзя недооценивать. Поэтому, как считает Толстой, конфликт может затянуться.

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«Мне кажется, еще года два-три, потому что это не быстро. Это серьезное сопротивление. Враг серьезный», — сказал Толстой.

Он добавил, что нельзя недооценивать тот факт, что на сегодняшний день фактически все страны поставляют оружие Украине.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее высказывал мнение о том, что конфликт на Украине едва ли закончится в ближайшем будущем. На пресс-конференции перед саммитом G20 он отметил, что сложилась «драматическая ситуация». Гутерриш также добавил, что стоит воздать должное всем, кто прикладывает усилия к завершению конфликта.