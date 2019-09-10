Возможный шпион Олег Смоленков был завхозом в посольстве. И злоупотреблял алкоголем

Он уточнил, что в обязанности Смоленкова входила закупка необходимых вещей для протокольных нужд, товаров для магазина при посольстве, а также приобретение служебных автомобилей.

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Кроме того, бывший сослуживец возможного информатора американских спецслужб заявил, что Смоленков нередко употреблял алкоголь в количестве «больше обычного».

Ранее Кремль подтвердил, что Олег Смоленков действительно был сотрудником в администрации президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что он был уволен в 2016 или 2017 году, однако точную причину отставки не назвал.

В Кремле также уточнили, что Смоленков не занимал высших должностей, а значит, не имел возможности тесно контактировать с президентом.

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Впервые информация о тайном информаторе США, который был приближен к Путину, появилась на CNN. Там сообщалось, что его экстренно эвакуировали в Америку в 2017 году. С тех пор он вместе с семьей проживает недалеко от Вашингтона под своим именем и находится под защитой американского правительства.

Имя информатора не называли, однако в российские СМИ вскоре написали о том, что речь идет об Олеге Смоленкове. По неподтвержденной информации, он вместе с женой и тремя детьми покинул Россию в 2017 году. В сентябре семья отправилась в отпуск в Черногорию, где их след оборвался. По данным газеты The Washington Post, в 2018 году супруги приобрели в городе Стаффорд особняк за 920 тысяч долларов.