Возможные сроки визита Путина в Турцию назвали в СМИ

Президент России Владимир Путин может приехать в Турцию во второй половине февраля, сообщил местный телеканал A Haber. Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган пригласил его обсудить отношения между странами.

Пока точную дату не назвали, ее установят после Олимпийских игр, которые пройдут в Китае с 4 по 20 февраля, Путин собрался на них присутствовать.

Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина 26 января. Пресс-секретарь российского президента на следующий день заявил, что глава страны воспользуется приглашением, когда это позволят эпидемическая обстановка и рабочие графики.

Помимо Путина, Эрдоган приглашал в Турцию и президента Украины Владимира Зеленского для попытки устранения разногласий. Тогда представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявлял, что Турция готова в любой роли поучаствовать в снижении напряженности между странами.

Песков ответил, что Россия приветственно относится к этой инициативе и будет рада, если Турция сможет побудить Украину начать выполнять Минские соглашения. Это же касается любых стран, помогающих в устранении конфликта в Донбассе.