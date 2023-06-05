Власть 05 июня 2023, 13:02 Возможную встречу Путина с посланником папы римского оценили в Кремле Песков заявил об отсутствии в планах у Путина встречи с посланником папы римского РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, в настоящий момент в графике Путина нет встречи с кардиналом.

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«Если появится, то мы сообщим», — отметил Песков.

На вопрос, известно ли о визите Дзуппи в Москву, он отметил, что, по данным Кремля, кардинал отправится сначала в Киев.

«Потом будем вас информировать», — резюмировал пресс-секретарь Путина.

Ранее служба печати Святого престола сообщила, что глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5–6 июня совершит визит в украинскую столицу в качестве папского посланника по урегулированию конфликта в регионе.

Папа римский Франциск поручил своему представителю возглавить миссию, цель которой — подготовить условия для проведения переговоров между Украиной и Россией.