Возможную монополизацию рынка рекламы обсудили в Москве

В Москве обсудили идею создания единого оператора цифровых рекламных конструкций и досок онлайн-объявлений. В круглом столе участвовали депутаты Госдумы, руководители рекламных интернет-сервисов, ведущие эксперты отрасли.

Российский парламент принял законопроект, подразумевающий монополизацию цифровой рекламы, в первом чтении. Не все поддержали эту инициативу.

«Он (такой закон — прим. ред.) уничтожит не только отрасль — самое главное, он нанесет непоправимый ущерб десяткам миллионов пользователей в стране, лишив их привычного и удобного сервиса, который позволяет им делать их жизнь проще и удобнее. Мы все говорим про сервисы классифайд», — подчеркнул гендиректор «Авито» Владимир Правдивый.

Он добавил, что закон, если он будет принят, также ударит по сотням тысяч компаний среднего и мелкого бизнеса, которым и так сейчас приходится нелегко и для которых площадки классифайд — такие как «Авито», «Авто.ру», «Дром» — являются «часто единственным или важнейшим каналом для продвижениях их товаров и сервисов».

У депутатов Госдумы другое мнение. По их словам, законопроект направлен на заботу о национальной безопасности: недружественные государства захватили рынок рекламы — и поправки могут это изменить. Вопрос в том, существует ли реальная угроза.

«На сегодняшний день российские классифайды ни разу не допускали утечки информации. Персональные данные хранятся внутри России, они не выходят наружу. Поэтому попытка зарегулировать классифайды основана на богатом воображении, с таким же успехом можно зарегулировать любую отрасль под эгидой национальной безопасности», — считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, в реальности «это все не играет роли».

«Сегодня, если говорить про эти компании — тот же „Авито“, например, — информационная безопасность на высоком уровне, все данные хранятся внутри страны, в периметре России. И их просто физически отправить куда-то в таком объеме невозможно», — сообщил Муртазин.

Против принятия инициативы также выступили депутаты «Справедливой России».

Собравшиеся обсудили возможные последствия принятия закона, в том числе для предпринимателей. Как рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев, в результате родилась интересная идея.

«Участники рынка высказали интересное предложение: отдельно создать межфракционную депутатскую группу Госдумы по изменению и дополнению в закон о рекламе. Я думаю, вынесем это на обсуждение в парламенте и думаю, что это будет принято», — поделился депутат.

Если закон все же примут, нужно усовершенствовать его так, чтобы отечественный бизнес не пострадал, заявили в «Справедливой России». Рабочая группа внесет в проект поправки до 15 августа.

Классифайды попыталось защитить и российское IT-сообщество. Участники создали петицию в поддержку «Авито».

Автор материала и редакция «360» занимают нейтральную позицию в данном вопросе.