Специалист согласился с выводами американского дипломата. По его мнению, антироссийские санкции не оказали того эффекта, на который рассчитывала администрация президента США, как в предыдущий период, так и в ожидаемый, когда во главе государства встанет Джо Байден.

«Возможности России безграничны. Мы всегда можем собраться и дать ответ на любые санкции, несмотря ни на что. Имея огромные ресурсы, можем производить любую продукцию на своей территории из собственных материалов», — цитирует Шатрова «Утро.ру».