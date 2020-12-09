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    09 декабря 2020, 20:12

    «Возможности России безграничны». Политолог — о неэффективности санкционный политики в отношении Москвы

    Артур Блянихов

    Политолог Игорь Шатров обсудил со «Свободной прессой» слова бывшего посла США в РФ Томаса Пикеринга о неэффективности санкционной политики в отношении России со стороны Вашингтона.

    Специалист согласился с выводами американского дипломата. По его мнению, антироссийские санкции не оказали того эффекта, на который рассчитывала администрация президента США, как в предыдущий период, так и в ожидаемый, когда во главе государства встанет Джо Байден.

    «Возможности России безграничны. Мы всегда можем собраться и дать ответ на любые санкции, несмотря ни на что. Имея огромные ресурсы, можем производить любую продукцию на своей территории из собственных материалов», — цитирует Шатрова «Утро.ру».