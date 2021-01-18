Возможность узнать результат теста на коронавирус добавят на сайт госуслуг
Поручение по итогам заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
«Проработать вопросы использования портала государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — отмечено в документе.
Глава государства подчеркнул, что на портале можно было бы ввести запись населения на вакцинацию против коронавируса. Причем у жителей Московской области такая возможность уже есть.
Ответственными за выполнение поручения Путин назначил главу Кабмина Михаила Мишустина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Отчитаться о проделанной работе им предстоит до 1 февраля, а далее рассказывать главе государства, как обстоят дела, раз в полгода.
Распоряжения даны правительству РФ вместе с комиссией Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» с учетом ранее данных поручений.