Осторожность как норма жизни. Политолог Онуфриенко объяснил суть среднего уровня реагирования в регионах | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 12:24 Осторожность как норма жизни. Политолог Онуфриенко объяснил суть среднего уровня реагирования в регионах Политолог Онуфриенко объяснил, для чего в регионах ввели средний уровень реагирования

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В приграничных регионах России ввели средний уровень реагирования. Жители почти не почувствуют изменений, особое положение лишь даст властям возможность соблюдать дополнительные меры безопасности. Об этом Екатерине Малашенко рассказал политолог Михаил Онуфриенко.

«Обычный гражданский человек традиционно старается жить в привычном ему мире, автоматически отвергает все попытки изменения своего привычного миропорядка. И когда ему объясняешь, что в этом привычном миропорядке осторожность — это норма жизни, далеко не все понимают», — сказал он.

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Введение особого режима позволит властям сосредоточиться на мерах обеспечения общественной безопасности. Например, проводить досмотры.

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В Крыму и Севастополе такой режим ввели давно, и для местных жителей ситуация практически не изменилась. По словам Михаила Онуфриенко, в первую очередь средний уровень реагирования относится к районам, где дислоцируются воинские части.

Например, ходить пешком из Балаклавы в некоторые населенные пункты, как это делали раньше, нельзя. В этом районе много воинских частей, поэтому часть пеших маршрутов закрыли. Кроме того, на въезде в «зону особого внимания» досматривают автомобили и личные вещи. Однако такого нет в Тавриде, хотя она тоже находится на Крымском полуострове.

«Этот особый режим дает возможность властям досмотры вести. <…> То есть это воспользоваться возможностью при необходимости. В обыденной жизни такой необходимости не возникает», — объяснил политолог.

Указ о введении среднего уровня реагирования в приграничных регионах подписал президент России Владимир Путин. К ним отнесли Крым, Белгородская, Воронежская, Брянская, Ростовская и Курская области, а также Краснодарский край.