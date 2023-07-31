31 июля 2023, 20:04
Возможность поездки Путина на Генассамблею ООН в Нью-Йорк оценили в Кремле
Представитель Кремля Песков: Путин пока не принял решение об участии в Генассамблее ООН
Планов о поездке президента России Владимира Путина в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН пока нет. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока таких планов у президента нет», — заявил он, отвечая на вопрос об участии российского лидера в сентябрьском заседании международного форума.
Реклама
Пресс-секретарь президента России отметил, что не ожидает приглашения Владимира Путина на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре.
Песков добавил, что до самого мероприятия еще много времени. Поэтому речь об участии главы государства в предстоящем форуме АТЭС даже не заходила.
Единственной подтвержденной зарубежной поездкой президента России остается визит в Китай. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сейчас стороны согласовывают сроки.
Также президент России Владимир Путин примет участие в проходящем в ЮАР саммите БРИКС по видеосвязи.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
ООН
Реклама
Реклама