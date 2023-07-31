Власть 31 июля 2023, 20:04 Возможность поездки Путина на Генассамблею ООН в Нью-Йорк оценили в Кремле Представитель Кремля Песков: Путин пока не принял решение об участии в Генассамблее ООН РИА «Новости»

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Планов о поездке президента России Владимира Путина в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН пока нет. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока таких планов у президента нет», — заявил он, отвечая на вопрос об участии российского лидера в сентябрьском заседании международного форума.

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Пресс-секретарь президента России отметил, что не ожидает приглашения Владимира Путина на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре.

Песков добавил, что до самого мероприятия еще много времени. Поэтому речь об участии главы государства в предстоящем форуме АТЭС даже не заходила.

Единственной подтвержденной зарубежной поездкой президента России остается визит в Китай. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сейчас стороны согласовывают сроки.

Также президент России Владимир Путин примет участие в проходящем в ЮАР саммите БРИКС по видеосвязи.