Власть 13 июля 2023, 19:26 Возможное членство Украины в НАТО создаст угрозы для России — Путин Президент Путин: потенциальное членство Украины в НАТО создаст угрозы безопасности России РИА «Новости»

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Возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозы для безопасности России, заявил президент Владимир Путин. Видео интервью с главой государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили — это создает угрозы для безопасности России», — отметил президент.

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По его словам, возможность вступления страны в альянс стала одной из причин проведения спецоперации. Путин выразил уверенность, что это не повысит безопасность самой Украины, зато сделает мир более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.

«Ничего хорошего я в этом не вижу. Наша позиция хорошо известна и давно сформулирована», — добавил глава государства.

Он признал, что поставляемые западными странами ракеты наносят России ущерб, однако ситуация в зоне боевых действий в целом не изменилась. Владимир Путин уточнил, что российские военные продолжают уничтожать военную технику ВСУ, включая хорошо разрекламированные Leopard.