Воздержавшиеся партии начали «парламентскую игру» против Мишустина

Михаил Мишустин — эффективный менеджер, который решает поставленные перед ним задачи. Он доказал свои компетенции и должен был быть утвержден депутатами. Такое мнение «360» выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Это действительно специалист государственного управления, доказавший свою эффективность, с соответствующими компетенциями, если говорить об оценке деятельности государственных органов управления. ФНС действительно показала успешность своей деятельности — чуть ли не лучшая на всем постсоветском пространстве. Это эффективный менеджер, эффективный технократ, который решает поставленные перед ним задачи, в отличие от ряда других госструктур», — отметил Солонников.

По его словам, на руку Мишустину сыграло и то, что в прошлом он не участвовал ни в каких политических баталиях. Сейчас ему нужно продержаться один год и восемь месяцев до следующих выборов в Госдуму. Тогда премьер-министра выберет то парламентское большинство, которое будет сформировано.

Комментируя отказ фракции КПРФ голосовать за Мишустина, Солонников назвал их поступок трусливым.

«В этой ситуации воздержавшиеся парламентские партии играют своеобразную игру. Они не хотят брать на себя ответственность перед своими избирателями за то, что поддерживают Мишустина. И не хотят заранее ругаться с ним, чтобы иметь возможность договариваться. Это немножко трусливая позиция — ни там, ни там. Они прекрасно понимают, что от их голосов ничего не зависит», — заявил Солонников.

16 января Михаил Мишустин официально стал премьер-министром. За него проголосовали все депутаты, кроме представителей КПРФ. Позже его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин.