Возбуждены дела против Telegram о взыскании 5 млн рублей штрафов

В отношении компании Telegram за отказ удалить запрещенный контент российские приставы возбудили два дела о взыскании 2,5 миллионов рублей каждое. Общая сумма штрафов, наложенных на мессенджер в этом году, составляет около 40 миллионов рублей. Но многие из них могут быть обжалованы и отменены.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Исполнительные производства возбудили на основании дела об административной ответственности, рассмотренного судебным участком Таганского района Москвы 25 октября.

Компания Telegram должна была до 24 октября добровольно погасить задолженность по штрафам, выписанным за нарушение российских законов. В противном случае последует принудительное взыскание. Об этом сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

В конце октября приставы начали принудительное взыскание с компании Facebook 43 миллионов рублей. С начала года административные протоколы за неудаление незаконного контента были составлены в отношении Twitter, Google, TikTok и WhatsApp.