Власть 08 августа 2023, 02:21 «Вот же вруны». Захарова ответила на заявление Госдепа об отказе России от диалога по Украине Захарова назвала ложью заявление Госдепа об отказе России от диалога по Украине РИА «Новости»

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Заявление Госдепартамента США о том, что Россия якобы отказалась участвовать в мирных переговорах по Украине, является ложью. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что американские власти сами заставили Украину прекратить переговоры, а теперь обвиняют в этом Российскую Федерацию.

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«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, <…> сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», — отметила Захарова.

В Саудовской Аравии на минувших выходных встретились представители 30 стран, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Китайские власти заявили, что готовы отправить своего посланника на следующую встречу по урегулированию конфликта на Украине.