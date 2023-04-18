Власть 18 апреля 2023, 13:21 «Вот же лживые твари». Медведев уличил глав МИД G7 в лицемерии и вранье Медведев обвинил G7 в лицемерии после призыва подтвердить недопустимость ядерной войны РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил в лживости министров иностранных дел стран G7 после того, как они выступили с призывом к Кремлю подтвердить недопустимость ядерной войны. В своем Telegram-канале он написал, что, по сути, они намекают на будущий ядерный конфликт России с НАТО.

Медведев не стеснялся в выражениях, он также прошелся по госсекретарю США Энтони Блинкену, назвав его «странным» существом. Замглавы Совбеза отметил, что Блинкен распинался о безмерных человеческих страданиях, которые вызвали разрушения Хиросимы и Нагасаки. При этом, подчеркнул Медведев, никто не упомянул стану, совершившую это преступление.

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«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет „ложную информацию“ по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — написал он.

Медведев также обратил внимание, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходит в Японии.

Главы МИД G7 во время заявления также предложили создать «международный трибунал» на основе юридической системы Украины. Они даже подчеркнули, как важно поддерживать международные правовые структуры, в том числе Международный уголовный суд. При этом Россия несколько раз отмечала, что решения, принимаемые этими структурами, практически ничего не значат.

Ранее «360» писал, что европейские страны начали обсуждать идею направить на Украину так называемый миротворческий контингент под эгидой НАТО. Медведев напомнил, чем заканчивается ввод подобных войск США и их союзников.

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