Востоковеды высказались об исторической резолюции главы КНР

Востоковеды Александр Вавилов и Дмитрий Стрельцов обсудили с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что руководство Компартии Китая начинает рассмотрение резолюции об основных достижениях и историческом опыте 100-летней деятельности КПК.

По мнению Вавилова, акцент будет сделан на современное развитие. В частности, на цифровизацию и остальные новые тренды, которые сейчас существуют в мире.

«Страна сделает упор на развитие производства, торговли, экономики в целом», — объяснил Вавилов.

Стрельцов заметил, что пленум призван подтвердить курс на наращивание любви к родине. Исходя из этого он усомнился, что глава КНР Си Цзиньпин будет критиковать предыдущих лидеров.

«Все будет в большей степени касаться столетия унижений. Периода с середины XIX по середины XX века до момента, когда компартия пришла к власти», — добавил собеседник издания.